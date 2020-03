Coronavirus: Kylie Jenner spendet eine Million Dollar

Kylie Jenner hat einen Beitrag geleistet, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Der Reality TV-Star spendete kürzlich eine Million Dollar an ihre Frauenärztin, um die medizinische Versorgung im Kampf gegen die Krise weiterhin zu gewährleisten.

Thaïs Aliabadi, die Jenner während ihrer Schwangerschaft und Geburt von Tochter Stormi unterstützt hatte, bedankte sich nun auf Instagram. "Ich bin sprachlos, meine Augen sind voller Freudentränen und mein Herz ist von Dankbarkeit überwältigt", so die Ärztin. Sie habe sich vom Universum Schutzmasken für die tapferen Mitarbeiter im Gesundheitswesen gewunschen, und nun sei dieser Traum dank Kylie Jenner - einem "Engel auf Erden" - wahr geworden. Man sei nun in der Lage, Schutzkleidung für hunderte Ersthelfer und alljene, an vorderster Front kämpfen, zu besorgen.