Kylie Jenner: "Schwangerschaft hat mich auf Social Distancing vorbereitet"

Kylie Jenner möchte ihre Follower an die derzeitige Notwendigkeit erinnern, soziale Kontakte unbedingt zu vermeiden und sich sich in Heimquarantäne zu begeben, wie sie auf Instagram schreibt.

Sie selbst sei "bei Tag acht" angekommen. "Meine Schwangerschaft hat mich auf das hier vorbereitet", so die 22-Jährige in einer Instagram-Story. "Ich habe das Haus damals monatelang nicht verlassen", so Jenner über die Zeit, in der sie Tochter Stormi Webster (2) erwartete. Ihre Schwangerschaft hielt sie damals geheim.