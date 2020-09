Mit angeblicher neuen Freundin in Jolies Villa: Pitt ist es "egal", was Angelina denkt

Brad Pitt soll frisch verliebt sein - in das deutsche Model Nicole Poturalski. Wie seine Exfrau Angelina Jolie darauf reagieren könnte, dass er seine angebliche neue Freundin bereits in das gemeinsame Refugium in Südfrankreich geladen haben soll, kümmere den Hollywoodstar aber nicht.

Laut einem namentlich nicht genannten Insider war es Pitt gar egal, ob sein Schritt Jolie verärgern würde. "Brad brachte Nicole nach Chateau Miraval, den Ort ihrer Hochzeit - und er wusste genau, was er tut und wie Angelina darauf reagieren wird", soll die anonmye Quelle gegenüber dem Promiportal Us Weekly gesagt haben. "Es ist ihm einfach egal, ob Angelina sich attackiert fühlt. Er erwartet, dass sie es tut."