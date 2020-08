Brad Pitt und Poturalski: Schon vor neun Monaten beim Flirten erwischt

Nicole Poturalski und Brad Pitt sollen laut Page Six also tatsächlich ein Paar sein. Liebes-Gerüchte waren laut geworden, nachdem sich der 56-Jährige und das deutsche Model mit polnischen Wurzeln zusammen auf einem Flughafen in Frankreich blicken ließen. Medienberichten zufolge sollen die beiden gemeinsam Urlaub im Südfrankreich machen. Vermutet wird, dass der Schauspieler zusammen mit Nicole Poturalski auf seinem Anwesen Château Miraval residiert.

Poturalski und Brad Pitt in Flirt-Laune bei Kanye West-Konzert

Offiziell bestätigt wurde die vermeintliche Liason bisher weder von Pitt noch von Poturalski, die in der Modelwelt unter dem Namen Nico Mary Karriere macht. Paparazzi-Fotos, die nun unter anderem von der Daily Mail und Page Six veröffentlicht wurden, zeigen aber, dass die beiden bereits im November 2019 einen recht vertrauten Eindruck gemacht haben - und es schon damals zwischen Pitt und Poturalski zu knistern schien.