Brad Pitts privates Liebesleben: Wie er Nicole Poturalski kennenlernte

Kennen dürften sich beide tatsächlich schon länger. So sollen sie im vergangenen November gemeisam ein Konzert von Kanye West besucht haben. Pitt wich einer Frage nach seinem Liebesleben wenig später aber aus. Gegenüber der New York Times sagte er im Dezember: "Ich weiß nicht, wie oft in den letzten Jahren behauptet wurde, dass ich in einer Beziehung bin", so Pitt. "Und nichts davon ist wahr."

Ein offizielles Statement über die aktuellen Gerüchte um Poturalski und Pitt steht noch aus.