"Sein Herz ist gebrochen": Prinz Harrys packt über Spannungen in Royal Family aus

Wie ein Schlag traf die Nachricht das britische Königshaus: Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, treten zurück. Im Januar 2020 gaben der Royal und die ehemalige Schauspielerin ihre brisante Entscheidung bekannt, als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie zurückzutreten.

Meghans und Harrys Freund über Spannungen im Königshaus

Ein Jahr nach dem "Megxit" spricht nun Harrys und Meghans Freund, Journalist und Autor Tom Bradby, über den Ausstieg des Paares aus dem königlichen Leben. In einem bevorstehenden Auftritt bei der ITVs-Sendung "Love Your Weekend" mit Alan Titchmarsh, die am Sonntag ausgestrahlt wird, sagt Bradby laut dem Magazin People: "Es war ein sehr psychologisch komplexes Projekt, weil sie sich eindeutig in einer schwierigen Position befanden und sich nicht großartig fühlten."

Bradby hatte 2019 die Ehre, das Herzogpaar von Sussex bei seiner Afrikatour für den Dokumentarfilm "Harry & Meghan: Eine afrikanische Reise" zu begleiten. Es war die letzte gemeinsame Reise, die das Paar vor dem Megxit im Namen der Krone unternahm. Bradby war es auch, der Meghan damals interviewte, als sie in einem emotionalen Interview über die Schwierigkeiten, mit denen sie sich während ihrer Schwangerschaft konfrontiert sah, sprach. Zudem beschwerte sich Meghan damals vor laufenden Kameras darüber, dass sie von den Windsors keine Unterstützung bekommen habe. "Nicht viele Leute haben mich gefragt, ob es mir gut geht", warf sie der britischen Königsfamilie vor.