Verscherzte es sich Meghan mit dieser Aktion bei Schwägerin Kate endgültig?

Dass Prinz Williams Ehefrau Kate mit Meghan Markle nie so richtig warm geworden sein soll, soll in Adelskreisen ein offenes Geheimnis sein. Trotz kolportierter Eiszeit zwischen den beiden Herzoginnen soll Kate Harrys Ehefrau nur wenige Monate vor dem "Megxit" die Hand gereicht haben, wie nun bekannt wird. Doch Meghan soll die gutgemeinte Geste, die einem Freundschaftsangebot gleich kam, ignoriert haben.

Meghan fühlte sich von Royals im Stich gelassen

Royal-Expertin Rebecca English kommt in einem aktuellen Artikel für Daily Mail auf jenes folgenschwere Interview der Herzogin von Sussex zu sprechen, welches diese im Jahr 2019 während ihrer Afrikareise in der Dokumentation "Harry and Meghan: An African Joruney" gegeben hat. Darin sprach sie unter anderem über die Schwierigkeiten, mit denen sie sich während ihrer Schwangerschaft konfrontiert sah. Zudem beschwerte sich Meghan damals vor laufenden Kameras darüber, dass sie von den Windsors keine Unterstützung bekommen habe. "Nicht viele Leute haben mich gefragt, ob es mir gut geht", warf sie der britischen Königsfamilie vor.

Die zehntägige Afrikareise von Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2019 war die letzte offizielle Reise des Herzogspaares von Sussex als vollwertige Mitglieder der Royals - und soll die Königsfamilie vollends entzweit haben.