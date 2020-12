Meghan und Harry erinnern sich an besonderen Moment ihrer Hochzeit

In der ersten Folge ihres neuen Podcasts blickten Prinz Harry und Herzogin Meghan auf einen für sie ganz besonderen Moment zurück. Der Herzog und die Herzogin von Sussex veröffentlichten ihren ersten Podcast auf Spotify. Am Ende der Episode verabschiedeten sie sich mit einem Lied, "das uns so viel bedeutet", sagte Prinz Harry. "Kein Toast an sich, sondern ein Lied - bei dem es darum geht, ein Licht scheinen zu lassen."

Gemeint ist der Titel "This Little Light of Mine'', mit dem das Herzogspaar von Sussex einen ganz besonderen Moment verbindet. Es spielte ganz am Ende unserer Hochzeit, als wir die Stufen der Kirche hinuntergingen", fuhr Meghan fort. "Es war die Musik, die wir spielen wollten, als wir unser gemeinsames Leben begannen. Wie wir alle wissen, kann 'Dunkelheit Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das'."