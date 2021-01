Von Harry veröffentlichtes Diana-Foto sorgt für Unmut bei William

Wann sich Harry und William wiedersehen, ist unklar. Nur so viel steht derzeit fest: Beide wollen mit einer Statue ihrer bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Mutter gedenken. Das Kunstwerk soll am 1. Juli am Kensington-Palast in London aufgestellt werden - an dem Tag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden.

Harry und Meghan hatten sich Ende März vom britischen Königshaus losgelöst. Sie lebten zunächst in Kanada und zogen dann mit ihrem im Mai 2019 geborenen Sohn Archie nach Südkalifornien. In den letzten Wochen meldete sich das Paar von seinem Haus in Santa Barbara mehrmals in Videochats zu Wort. Mit der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai sprachen sie kürzlich über Bildungschancen für Mädchen.