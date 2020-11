"The Crown": Diese Szene hätte eigentlich gar nicht gedreht werden dürfen

Die vierte Staffel der preisgekrönten Netflix-Serie "The Crown" mit dem Untertitel "Die Geschichte von Charles und Diana" sorgt derzeit für Schlagzeilen. In den zehn neuen Folgen, welche seit 15. November ausgestrahlt wird, wird die Bulimie-Erkrankung von Lady Diana (gespielt von Emma Corrin) ebenso thematisiert wie ihre Gefühle gegenüber Charles (Josh O'Connor) und seine Liebe zu Camilla Parker-Bowles. Dass das britische Königshaus über die neue Staffel der Netflix-Produktion nicht sonderlich "amused" sein soll, wundert also nicht.

Spoiler: Folge 9. behandelt dramatisches Skiunglück

Für Aufregung sorgt aber auch eine Szene in Folge neun, welche sich eigentlich um einen Nebendarsteller dreht. In der Episode mit dem Titel "Lawine" (Originaltitel "Avalanche") geht es um ein Skiunglück, welches sich im März 1988 ereignet hat.