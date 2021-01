Herzogin Kate: Wieso sie vor ihrer Hochzeit mit William bittere Tränen vergoss

Den 29. April dieses Jahres werden Prinz William und Herzogin Kate wohl ganz besonders verbringen. Da feiert das royale Paar nämlich sein zehnjähriges Hochzeitsjubiläum. 2011 führte der Thronfolger seine damalige Verlobte Kate Middleton in der Westminster Abbey in London vor den Traualtar. Die Märchenhochzeit des Langzeitpaares, das sich bereits in Studienzeiten kennen und lieben gelernt hatte, war ein bedeutendes Medienereignis und wurde weltweit übertragen.

Kate vergoss vor der Hochzeit bittere Tränen

Hinter den Kulissen soll es vor der Hochzeit aber doch recht angespannt zugegangen sein, wie eine Royal-Expertin verrät. Vor allem bei Kate, die nur kurz vor ihrem großen Tag sogar bittere Tränen vergoss, sollen die Nerven blank gelegen haben.

Der Grund: Um ihr Hochzeitskleid wollte Kate, die inzwischen drei gemeinsame Kinder mit Prinz William hat, eigentlich ein großes Geheimnis machen. Wie in Königshäusern üblich, sollte man von dem Designer des Kleides erst erfahren, wenn die Braut vor der Kirche aus dem Auto steigt.

Doch die britischen Medien machten ihr einen Strich durch die Rechnung. Bereits Anfang März veröffentlichte die Sunday Times einen Artikel, in dem Sarah Burton, Modeschöpferin des britischen Modehauses Alexander McQueen, als Designerin für Kates Hochzeitskleid enthüllt wurde.

Eine Quelle aus der Fashionwelt plauderte damals zudem aus, dass das Kleid "eine Kombination aus Middletons eigenen Designideen und Burtons Kenntnis und tiefem Verständnis der Hofmode sein werde": Ein Traum in Elfenbein-Weiß, inspiriert von den 50ern und mit einer 2,70 Meter langen Schleppe.