Gerichtsverhandlung: Ex-Mitarbeiter könnten Meghans Lügen aufdecken

Die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle hat Associated Newspapers Limited, dem Herausgeber von Mail On Sunday und MailOnline, wegen Verletzung der Privatsphäre verklagt, weil diese Auszüge eines Briefes veröffentlicht hat, den die 39-Jährige ihrem Vater Thomas Markle nach ihrer Hochzeit mit Harry geschickt hat. Der Inhalt des Briefes sei "privat und vertraulich" gewesen. Meghan habe darin ihre "tiefsten und privatesten Gedanken" geteilt. Harrys Frau fordert Schadensersatz wegen Missbrauchs privater Informationen. Sie und ihr juristisches Team sehen in der Veröffentlichung ihres Schreibens an ihren Vater außerdem einen Verstoß gegen das Datenschutz- und Urheberrechtsgesetz, da der Inhalt des Briefes Meghans geistiges Eigentum sei.

Nun sieht es aber so aus, als werde das Eis für die 39-Jährige immer dünner: Vier ehemalige Berater des Herzogs und der Herzogin von Sussex könnten nämlich belastende Beweise dafür haben, die Meghans Brief an ihren entfremdeten Vater "beleuchten" könnten, wurde dem High Court in London laut Daily Mail mitgeteilt.

Ehemalige Angstellte könnten Herzogin Meghan belasten

Die Zeitungsgruppe behauptet, Meghan sei bewusst gewesen, dass der Brief an die Öffentlichkeit kommen werde. Sie soll zudem Entwürfe des Schreibens an mehrere Palast-Mitarbeiter geschickt haben.

Nun müssen vier von Meghans und Harrys einstigen Beratern vor Gericht aussagen. Die angeklagte Partei behauptet unter anderem, Jason Knauf, der ehemalige Kommunikationssekretär von Meghan und Harry, sei am Wortlaut von Meghans Brief beteiligt gewesen. Die Herzogin hat bereits zugegeben, dass ihr Knauf "Feedback" in Form von "allgemeinen Ideen" in Bezug auf ihren Brief gegeben habe.