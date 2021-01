Prinz Harry: Mit dieser Aussage zerstörte er Meghans royale Zukunft

Vergangenes Jahr haben sich Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan von ihren royalen Pflichten zurückgezogen. Der "Megxit" ermöglichte es den beiden, finanziell unabhängig zu leben. Mittlerweile wohnen Meghan und Harry zusammen mit ihrem Sohn Archie in den USA. Ihren royalen Titel durften die Sussexes behalten, offiziell repräsentieren sie aber nicht länger das britische Königshaus.

Mit dieser Aussage ruinierte Harry Meghans Zukunft als Royal

Bis zu ihrer Hochzeit mit Prinz Harry wurde Meghan von den britischen Medien als neuer Star am royalen Himmel gefeiert. Zu märchenhaft schien die Geschichte der britischen Schauspielerin, die durch ihr Jawort mit einem Prinzen zum Mitglied der Royal Family wird. Überschattet wurde die Traumhochzeit der beiden jedoch von der Tatsache, dass Meghan ihren Vater Thomas Markle und den Rest ihrer Familie - mit Ausnahme ihrer Mutter - nicht zu ihrer Hochzeit eingeladen hatte. Fortan wendete sich das Blatt: Die bis dahin ach so beliebte Meghan verfiel zunehmend in Ungnade bei der britischen Boulevard-Presse, die nicht müde wurde, Schmutzwäsche über den vermeintlichen Familienzwist der Schauspielerin auszugraben.

Dieser Umstand kann als Anfang vom Ende von Meghans Zukunft als akzeptiertes Mitglied der britischen Royals angesehen werden. Zudem behauptet Royal-Expertin Daniela Elser in einem Artikel für nzherald.co.nz, dass Prinz Harry selbst Meghans royale "Karriere" durch eine unüberlegte Aussage zusätzlich gefährdet habe.