"Skandalöse" Kosten von Meghans und Harrys Afrikatour enthüllt

Ebenfalls nicht gerade günstig fiel Prinz Charles' zweitägige Reise in den Oman aus. Charles war im Jänner dieses Jahres in den Oman gereist, um dem verstorbenen Sultan Kabus bin Said die letzte Ehre zu erweisen. Der zweitägige Trip soll laut Daily Mail 210.345 Pfund (etwa 230.300 Euro) gekostet haben. Auf Platz drei der teuersten Reisekosten liegen Prinz William und Herzogin Kate. Ihre fünftägige Pakistanreise im Oktober 2019 soll 117.116 Pfund (ca. 128.000 Euro) gekostet haben.