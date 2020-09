Donald Trump lästert über Meghan: "Ich wünsche Harry Glück, er wird es brauchen"

Die gebürtige Amerikanerin Meghan gilt als Kritikerin von US-Präsident Donald Trump. Sie hatte bereits Mitte August bei dem Wahlaufruf der gemeinnützigen Organisation "When We All Vote" mitgemacht, und US-Bürger dazu aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen.

"Wir alle wissen, was in diesem Jahr auf dem Spiel steht", hatte die ehemalige Schauspielerin damals gesagt. "Wir können mit dieser Wahl etwas verändern." Trumps Namen erwähnte Meghan bei dem Online-Event aber ebenfalls nicht.

Für ihre Einmischung in die Politik hagelte es von Seiten der Briten aber schon damals Kritik. Prinz Harry und Meghan hatten sich im März vom britischen Königshaus losgesagt. Sie gelten aber immer noch als Royals. Mitglieder der britischen Königsfamilie verhalten sich, wie die Queen, traditionell politisch neutral. So fordert es zumindest das royale Protokoll.