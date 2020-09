Piers Morgan: Die bisher böseste Abrechnung mit Meghan und Harry?

"Ich habe an diesem Punkt laut gelacht", giftet Morgan - seiner Meinung nach hätten Meghan und Harry kein Recht zu erklären, was eine gute Familie ausmache, da beide ihre eigenen Familien im Stich gelassen hätten.

Dessen nicht genug. Der grantige Moderator macht auch gleich Vorschläge für mögliche Titel künftiger Netflix-Produktionen der Sussexes, die von Sarkasmus nur so strotzen. Darunter: "In 80 Privatjets um die Welt", “Keeping up with the Sussexes” - in Anlehnung auf Kim Kardashians Reality-Show oder “Die Brüder Grimm”, womit Piers Morgan an den vermeintlichen Zwist zwischen Harry und Prinz William anspielt.

Gekränktes Ego?

Es ist nicht das erste Mal, dass Piers Morgan öffentlich über das Ehepaar - insbesondere über Meghan - hergezogen ist.

Fragt sich, ob sich der Moderator bei seinen Ausführungen nicht in seinen eigenen Ressentiments gegen Meghan verrennt. Dass Morgan kein Fan von Herzogin Meghan ist, hat anscheinend persönliche Gründe.