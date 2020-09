Harry und Meghan: Neues Leben bringt unerwartete Wendung - ein Widerspruch?

Der Schritt kommt unerwartet und mag gar widersprüchlich erscheinen: Das Paar hatte sich im Frühjahr vom Königshaus losgesagt und angekündigt, finanziell unabhängig - und möglichst privat - sein zu wollen ("Megxit").

Meghan und Harry werden Hollywood-Produzenten

Lange Zeit war jedoch unklar, was die beiden nun eigentlich machen wollen. Dass Meghan, die vor allem in der Anwaltsserie "Suits" zu sehen gewesen war, habe aber keine Pläne, die Schauspielerei wieder aufzunehmen hieß es bislang. Da sie künftig als Produzentin tätig sein wird, wirkt eine Rückkehr in ihren alten "Job" aber nicht mehr ganz so unwahrscheinlich. Fest steht: Egal ob vor hinter der Kamera - ihr Wunsch nach einem "privaten" Leben dürfte mit dem Einstieg ins Filmbusiness zumindest teilweise im Widerspruch stehen. Wie sie ihre neue Aufgabe künftig in ihren Alltag integrieren, ist unklar.

Das Paar habe dafür eine eigene Produktionsfirma gegründet, berichtete die New York Times. Für Dokumentationen könnten Harry und Meghan auch vor der Kamera auftreten.Der Vertrag soll über mehrere Jahre gehen, heißt es. Wie viel Geld das royale Paar dafür bekommt, wurde zunächst nicht veröffentlicht. US-Medienberichten zufolge hatten die beiden zuvor auch mit anderen Streamingdiensten und TV-Anbietern Gespräche geführt. "Harry und Meghan haben Millionen Menschen weltweit mit ihrer Authentizität, ihrem Optimismus und ihrer Führungsstärke inspiriert", sagte Netflix-Chef Ted Sarandos laut Mitteilung. "Wir sind unglaublich stolz, dass sie Netflix als ihr kreatives Zuhause ausgesucht haben."