Dicke Luft im Hause Sussex: Erster Streit zwischen Harry und Meghan?

Es ist aber vor allem Meghan, die nicht nach England reisen will. Im Gegensatz zu Harry, der von seiner Frau in dieser Angelegenheit offenbar gänzlich im Stich gelassen wurde.

Die Situation scheint für dicke Luft im Hause Sussex zu sorgen: Das Klatschmagazin In Touch Weekly will jedenfalls in Erfahrung gebracht haben, dass Williams Bruder frustriert sei, weil er und Meghan "es nicht schaffen", die Reise anzutreten.

Meghan hingegen soll gar nicht so traurig darüber sein, in Kalifornien bleiben zu müssen. Ganz im Gegenteil: Die ehemalige "Suits"-Darstellerin soll kein Mitgefühl für Harrys Situation zu zeigen. "Sie hat nicht das Gefühl, etwas zu verpassen", zitiert das Klatschblatt einen angeblichen Insider.

Harry scheint sich schon nach Großbritannien zu sehnen

Nach einem kurzen Abstecher nach Kanada zog das Paar nach dem "Megxit" zunächst nach Los Angeles. Im Juli sind die Sussexes dann zusammen mit ihrem Sohn Archie in die Küstenstadt Santa Barbara gezogen. Glaubt man der britischen Journalistin und Royal-Kommentatorin Janet Street-Porter, könnte aber wieder alles anders kommen. Street-Porter glaubt nämlich nicht daran, dass sich Harry im kalifornischen Nobelort auf Dauer wirklich wohlfühlen wird. Er werde in einem Jahr einen "Exit-Plan" brauchen, so Street-Porter, die davon ausgeht, dass Santa Barbara dem sonst so vielbeschäftigten Prinzen schnell langweilig werden wird.