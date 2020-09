Wieso die Queen Meghans Freundschaft zu Jameela Jamil mit Argwohn betrachten dürfte

Das Kontroverse an Jamils Besuch: Die Einladung soll nur einen Tag, nachdem die Moderatorin Prinz Andrew auf Twitter offiziell als "Pädophilen" bezeichnet hatte, erfolgt sein.

In einem Posting auf Twitter hatte die 34-Jährige Meghan in Bezug auf ihr politisches Engagement den Rücken gestärkt. Zuvor war die ehemalige Schauspielerin Kritik ausgesetzt gewesen, weil sie Frauen dazu aufrief, wählen zu gehen. Auf Twitter wurden Vorwürfe laut, dass Meghan ihren royalen Titel abgeben solle, wenn sie vorhabe, in den USA politisch aktiv zu werden.