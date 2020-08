Ehemals beste Freundin postet Schnappschuss: Ob Meghan darüber "amused" sein wird?

Den Kontakt zu ihrer einst besten Freundin, Jessica Mulroney, soll Herzogin Meghan ja abgebrochen haben. Nachdem sich die Stylistin mit Rassismusvorwürfen konfrontiert sah, war diese nicht nur ihren Job als Modeberaterin für die kanadische Kaufhauskette "Hudson's Bay" los. Auch Mulroneys Hochzeitsshow "I Do, Redo" im kanadischen Fernsehen wurde eingestampft. Obendrein soll sich ihre Freundin Meghan von ihr distanziert haben. Und das obwohl Mulroney bei der Hochzeit der ehemaligen Schauspielerin mit Harry sogar Ehrengast.

Meghan: Kein Kontakt mehr zu ehemals bester Freundin

Insider behaupteten, Mulroney hätte sich in der ganzen Angelegenheit von der Herzogin mehr Unterstützung gewünscht. Doch stattdessen kehrte die 39-Jährige der Stylistin den Rücken.

"Meghan sagte, dass Freunde ihre Freunde widerspiegeln und wegen dem, was auf dem Spiel steht, kann sie nicht mehr mit Jessica in Verbindung gebracht werden", zitierte ein Nahestehender Harrys Frau. Sie habe ohnehin schon länger das Gefühl, dass Letztere ihre Beziehung nur ausnutze, um ihre eigene Karriere voranzutreiben, hieß es aus Meghans Umfeld.

Der Daily Mail zufolge soll Mulroney aufgrund des Freundschaftsabbruchs "am Boden zerstört" gewesen sein. Sie habe verzweifelt versucht, Meghan zu kontaktieren. Doch diese habe sie eiskalt abblitzen lassen. Daraufhin wurden Gerüchte laut, dass Meghans ehemals beste Freundin nun sogar planen soll, über Meghan in einem Enthüllungsbuch auszupacken. Was der Freundschaft der beiden wohl auch nicht gerade zuträglich war.