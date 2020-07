Meghan: Trägt sie Mitschuld am Karriere-Aus ihrer besten Freundin?

Auch ihr Job als Modeberaterin für die kanadische Kaufhauskette "Hudson's Bay" ist inzwischen Geschichte. Da half es auch nichts, dass sich die Stylistin bei ihrer Kollegin Exeter offiziell entschuldigte.

Meghan distanziert sich

Auch Meghan soll sich von ihrer einst so guten Freundin distanziert haben. Sie finde die Vorwürfe gegen Mulroney "absolut beschämend" zitiert die Daily Mail die ehemalige Schauspielerin.

"Meghan sagte, dass Freunde ihre Freunde widerspiegeln und wegen dem, was auf dem Spiel steht, kann sie nicht mehr mit Jessica in Verbindung gebracht werden. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Sie muss tun, was sie tun muss, um ihre Würde und ihren eigenen Ruf zu bewahren", so der Insider weiter.

Für Meghan gebe es keine andere Möglichkeit, als ihre Freundschaft zu Jessica Mulroney zu beenden.