Vor Gericht: Meghan erhebt Vorwürfe gegen Königshaus

In ihrer Klage gegen die britische Mail on Sunday zieht Meghan harte Geschütze auf. Anlass für die Klage war die Teilveröffentlichung eines handgeschriebenen Briefs, den Meghan an ihren Vater Thomas Markle geschickt hatte.

Meghan fühlte sich von den Royals im Stich gelassen

Doch nicht nur das Blatt steht wegen des Öffentlichmachens des privaten Briefs von Prinz Harrys Ehefrau unter Meghans Kritik. Auch gegenüber dem britischen Königshaus soll die 38-Jährige Vorwürfe äußern.

Laut Dokumenten, die der Daily Mail vorliegen sollen, soll die Herzogin von Sussex der "Institution" der Royalen Familie vorwerfen, sie nicht "beschützt" zu haben. Sie habe sich nicht gegen falsche Behauptungen, die damals über sie kursierten, zur Wehr setzen können. Was die Sache noch schlimmer für Meghan machte: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die einstige Schauspielerin außerdem bereits schwanger.