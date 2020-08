Meghan Markle gewährt in Interview seltenen Einblick in ihr neues Leben

"Danke", entgegnete die ehemalige Schauspielerin, die vor wenigen Wochen still und heimlich von Los Angeles in ihr neues Heim umgezogen ist, strahlend. Dann fügte sie erleichtert hinzu: "Ich bin auch sehr froh. Aus so vielen Gründen."

Und auch ihr Anblick verrät: In ihrem neuen Leben, fernab der Palastmauern, scheint Meghan aufzublühen. Es ist der bisher privateste Einblick, den Meghan seit ihrer Ausreise nach Amerika gewährt. Bevor sie mit Harry von Los Angeles nach Santa Barbara umgezogen ist, hatten die beiden ihr Anwesen kaum verlassen. Gegen Paparazzi, die versucht haben, Fotos von Baby Achrie auf ihrem Anwesen in Los Angeles zu machen, geht das Paar inzwischen rechtlich vor. Und auch im neuen Heim versucht das Paar, seine Privatsphäre zu schützen. Umso mehr verwundert es, dass Meghan nun ein Kamerateam zu sich in den Garten eingeladen hat.