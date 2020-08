Prinz Harry plaudert über das Papasein - und verrät Archies Kosenamen

In einer Video-Konferenz anlässlich des 125. Jubiläums der Rugby Football League, als deren Schirmherr Prinz Harry fungiert, gewährte der Sohn von Prinz Charles und der verstorbenen Prinzessin Diana Einblicke in sein Leben als Familienvater.

Harry: "Archie hat für uns oberste Priorität"

Am 6. Mai 2019 hat Archie Harrison Mountbatten-Windsor, der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan das Licht der Welt erblickt. Nun verriet der stolze Papa, welchen Kosenamen er und seine Frau ihrem Spross verpasst haben. In dem Video, welches zu Ehren der Rugby Football League veröffentlicht wurde, bezeichnete Harry Achie als "unser kleiner Mann."

Gefragt, wie sich das Leben in den USA bisher für ihn und seine Familie gestalte, entgegnete der 35-Jährige, der zusammen mit Meghan und Archie im Juli von Los Angeles nach Santa Barbara gezogen ist: "Oh, Ok. Diese Frage ist einfach. Ich liebe es, es ist fantastisch."