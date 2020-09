Harrys Kommentar, der Meghan in Hochzeitskutsche zum Lachen brachte

Mit der Veröffentlichung der nicht autorisierten Biografie "Finding Freedom" über Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden inzwischen einige bisher unbekannte Einzelheiten über die Beziehung des Herzogpaares von Sussex bekannt.

Harrys witziger Kommentar in der Hochzeitskutsche

Prinz Harry und seine Frau haben nach eigenen Angaben nichts zu dem Buch beigetragen, jedoch hätten Freunde von ihnen mit den beiden Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand gesprochen. Und durch diese wollen die Verfasser des Buches sogar in Erfahrung gebracht haben, was Herzogin Meghan am Tag ihrer Hochzeit eigentlich so zum Lachen brachte, als die beiden nach ihrem Jawort mit der Kutsche durch Windsor chauffiert wurden.

Am 19. Mai 2018 trauten sich der Blaublütler und die ehemalige Schauspielerin in der St. George's Chapel in Windsor. Nach der Zeremonie bestieg das frischgetraute Paar eine Ascot-Landau-Kutsche, mit der Meghan und Harry anschließend durch die Innenstadt von Winsdor fuhren – bejubelt von tausenden Schaulustigen. Die edle Kutsche wurde von vier Schimmeln gezogen und von weiteren Kutschen sowie berittenen Soldaten begleitet.