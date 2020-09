Wusste Harry davon? Anwalt äußert vor Gericht brisanten Verdacht gegen Meghan

Bis zu 60.000 britische Pfund (rund 66.000 Euro) hätten Harry und Meghan im Falle einer Entscheidung zu ihren Gunsten mithilfe der IPSO zugesprochen werden können, berichtet The Times. Dass sich die Sussexes entschlossen hätten, den Prozess so aufzubauschen, sei ein Anzeichen dafür, dass sie einfach nur für Schlagzeilen sorgen wollten, unken nun Twitter-User - von denen einige dem dem Paar sogar Geldgier vorwerfen.

Bisher ist der Prozess für Meghan auch mit finanziellen Einbußen verbunden. Medienberichten zufolge soll sich die Herzogin inzwischen bereit erklärt haben, Rechtskosten in der Höhe von rund 67.888 britischen Pfund (fast 75.000 Euro) zu zahlen. Der Londoner Gerichtshof erklärte zudem, dass Meghan am 22. Juli 2020 zugestimmt habe, die Kosten des Beklagten vollständig zu tragen. Die britische Zeitung The Telegraph geht davon aus, dass die Gesamtkosten für den noch laufenden Rechtsstreit in Summe "Millionen" betragen könnten.