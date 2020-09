Nach TV-Auftritt: Moderator fordert Konsequenzen für Meghan und Harry

Der Herzog von Sussex forderte Wähler und Wählerinnen dazu auf, gegen "Hassrede, Misinformation und Negativität" vorzugehen. Meghan indes nannte die anstehenden Wahlen die "wichtigsten Wahlen unseres Lebens".

Damit würden sich Meghan und Harry indirekt für den Demokraten Joe Biden aussprechen, schreibt der "Good Morning Britain"-Moderator.

Mitglieder der königlichen Familie gehen traditionell nicht wählen. Diesen Umstand thematisierte auch Harry im Rahmen seines TV-Auftritts.

"Viele von euch wissen vielleicht nicht, dass ich auch in Großbritannien nicht die Möglichkeit hatte zu wählen", so Harry. Jene, die wählen dürfen, sollten jedoch von ihrem Grundrecht Gebrauch machen. "Es ist an der Zeit, nicht nur nachzudenken, sondern zu handeln", so Harry.