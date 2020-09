Royal-Baby-News bestätigt: Nachwuchs im Hause York

Spekuliert wurde ja schon vor Wochen - nun haben Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank offiziell verlautbart, dass sie zum ersten Mal Eltern werden.

Prinzessin Eugenie wird zum ersten Mal Mama

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family haben die werdenden Eltern die Baby-News verkündet.

"Ihre königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Mr. Jack Brooksbank freuen sich zu verkünden, dass sie Anfang 2021 ein Baby erwarten", heißt es in dem Posting.

Dazu ließ das Paar ein Foto von seiner Hochzeit veröffentlichen, die am 18. Oktober 2018 in der St. George's Chapel in Windsor Castle in Großbritannien stattfand.