Twitter-User äußern Verdacht: Spekulationen um Prinzessin Eugenie

So weit, so unspektakulär. Wenn da nicht besonders scharfäugige Twitter-User wären, die der Meinung sind, unter der Jacke der Prinzessin ein sich wölbendes Bäuchlein zu erkennen. Diese fragen sich nun, ob Eugenie vielleicht ein süßes Geheimnis hat und eventuell schwanger sein könnte. Hinzu kommt, dass sich die Prinzessin auf ihrem Instagram-Account seit Wochen nur noch von hinten zeigt oder Nahaufnahmen von ihrem Gesicht postet – was die Mutmaßungen nur noch mehr beflügelt.