Beatrice: Einblicke in die italienische Prunk-Villa der Familie ihres Ehemannes

Am 17. Juli traute sich Prinzessin Beatrice mit dem gut betuchten Immobilienentwickler Edoardo "Edo" Mapelli Mozzi im Rahmen einer privaten Zeremonie. Mit der Hochzeit heiratete der aus einer italienischen Nobelfamilie stammende Multimillionär in das britische Königshaus ein. In Sachen Vermögen muss sich Edos Familie aber nicht hinter der von Beatrice verstecken.

Einblicke in die Villa Mapelli Mozzi

Edoardo Mapelli Mozzi ist der Stiefsohn eines verstorbenen Freundes von Prinzessin Beatrices Eltern, Sarah Ferguson und Prinz Edward. Er selbst hat 2007 eine Immobilienfirma in London gegründet und soll über ein Vermögen von mehreren Millionen Pfund verfügen. Zudem verwaltet der 37-Jährige seine eigene Charity Organsiation Cricket Builds Hope.