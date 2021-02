Schlechter Ruf: Williams Aristokraten-Freunde verpassten Pippa und Kate bösen Spitznamen

Auch Biograf Andrew Morton berichtete darüber, wie "abscheulich" Williams Freunde Kate in den frühen Tagen ihrer Romanze behandeltet haben sollen. "Während sie als 'hübsches und vernünftiges' Mädchen angesehen wurde, gab es Leute in königlichen und aristokratischen Kreisen, die glaubten, dass die Middletons für das House of Windsor zu gewöhnlich waren", bemerkte er.

Prinz William sollte trotz der Unkenrufe aus seinem Umfeld zu seiner Kate halten. Am 29. April 2011 trauten sich die beiden in der Westminster Abbey in London, nachdem der Queen-Enkel im Jahr zuvor im gemeinsamen Afrika-Urlaub um die Hand seiner Langzeitfreundin angehalten hatte. Die beiden haben mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis drei gemeinsame Kinder.

Catherines Schwester Pippa verlobte sich 2016 mit dem britischen Hedgefonds-Manager James Matthews, mit dem sie seit 2015 liiert ist. Die beiden haben am 20. Mai 2017 in der englischen Grafschaft Berkshire geheiratet. Am 15. Oktober 2018 brachte Pippa einen Sohn zur Welt, der auf den Namen Arthur Michael William Matthews hört. Vergangenen Dezember wurden Gerüchte laut, wonach die 37-Jährige erneut schwanger sein soll - was bisher aber nicht bestätigt wurde.