Prinz Philip erholt sich von "erfolgreicher" Herz-OP

"Seine königliche Hoheit wird einige Tage im Krankenhaus bleiben, um behandelt zu werden, um sich auszuruhen und sich zu erholen", heißt es weiter.

Der Prinzgemahl, der im Juni 100 Jahre alt wird, wurde am 16. Februar auf Anraten seiner Ärzte am Dienstagabend "vorsorglich" von Windsor ins King Edward VII Hospital in London gebracht, nachdem er sich unwohl gefühlt hatte. Zuletzt hatte Prinz Charles' Frau Camilla ein Update zu Philips Zustand gegeben. Sein Gesundheitszustand habe sich leicht verbessert, verriet Camilla britischen Medien zufolge am Rande ihres Besuchs eines Impfzentrums einem Mitarbeiter. "Wir drücken die Daumen", so Charles' Frau.

Charles' Besuch hatte für Spekulationen gesorgt

Besuch bekam Philip bislang - zumindest offiziell - nur von Sohn Prinz Charles. Der frühere Pressesprecher der Königin, Dickie Arbiter, behauptete kürzlich in einem Interview, Philip habe mit ihm über die Zukunft der Königsfamilie sprechen wollen. "Ich vermute, er wird das Spital verlassen und nach Windsor zurückkehren", so Arbiter. "Aber eines Tages wird er nicht mehr sein. Er wird zu Charles gesagt haben: 'Irgendwann bist du das Familienoberhaupt.'"