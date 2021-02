Prinz Philip wünschte sich Spitals-Besuch von Charles für "dringende Gespräche"

Seit elf Tagen erholt sich der britische Prinz Philip nun schon in einem Londoner Privatkrankenhaus von einer Infektion. Offiziellen Palast-Meldungen zufolge fühlt sich der 99-Jährige wohl und die Behandlung im Spitale schlage gut an. Besuch bekam Philip bislang - zumindest offiziell - nur von Sohn Prinz Charles, was vor einer Woche für Spekulationen sorgte.

Besuch auf Philips Wunsch

Der frühere Pressesprecher der Königin, Dickie Arbiter, behauptete nun in einem Interview, Philip habe mit Charles über die Zukunft der Königsfamilie sprechen wollen. "Ich vermute, er wird das Spital verlassen und nach Windsor zurückkehren", so Arbiter. "Aber eines Tages wird er nicht mehr sein. Er wird zu Charles gesagt haben: 'Irgendwann bist du das Familienoberhaupt'."

Rund eine halbe Stunde soll sich der 72-Jährige am vergangenen Samstag in der Londoner King Edward VII-Klinik aufgehalten haben, wie britische Medien berichteten. Das Nachrichtenportal Express.co.uk schrieb, es handelte sich dabei um "dringende Gespräche".