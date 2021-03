Mehrfach-"Mexit": Prinz Harry, Meghan und Oprah in ORF1, bei RTL und Vox

Man spricht, so heißt's in Agenturmeldungen, in London bereits vom "Krieg der Familie Wales 2.0" - in Anlehnung an den öffentlichen Streit von Queen Elizabeth II mit der vormaligen Princess of Wales und verstorbenen Schwiegertochter Diana.

Und nun sind es just deren Sohn Harry und dessen US-Frau Meghan, die für Aufruhr sorgen. Auslöser ist ein Interview mit US-Starmoderatorin Oprah Winfrey, das in der Nacht zum Montag (MEZ) in den USA ausgestrahlt werden soll. Erwartet wird, dass Meghan scharf gegen den Palast schießt - denn das Königshaus feuert bereits präventiv zurück und lässt Mobbing-Vorwürfe ehemaliger Angestellter untersuchen, wie vom Palast angekündigt wurde.