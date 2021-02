Meghan & Harry: Enthüllung über Oprah-Interview erschüttert Royal Family

Vergangene Woche überschlugen sich regelrecht die Schlagzeilen um die britische Königsfamilie: Zunächst verkündeten Meghan und Harry am Valentinstag, dass sie ein zweites Kind erwarten. Nur einen Tag später wurde bekannt, dass das Ehepaar ein Exklusiv-Interview mit Oprah Winfrey plane, welches am 7. März im US-TV ausgestrahlt werden soll und in dem Meghan unter anderem über ihr Leben als Royal, ihre Ehe sowie über den starken öffentlichen Druck auspacken wird, mit dem sie sich als Ehefrau eines Royals konfrontiert sah.

Turbulente Zeiten für britische Königsfamilie

Am Mittwoch wurde dann bekannt, dass Prinz Philip - der Ehemann von Queen Elizabeth - ins Spital eingeliefert wurde. Ein besorgter Prinz Charles stattete seinem Vater Samstagabend einen Besuch am Krankenbett ab, was als alarmierendes Zeichen in Bezug auf den gesundheitlichen Zustand des Prinzengemahls gedeutet wurde.