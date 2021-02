Kein gutes Zeichen: Charles besuchte Prinz Philip im Spital

Der britische Thronfolger Prinz Charles hat seinen Vater Prinz Philip am Samstag im Krankenhaus besucht. Der 72-Jährige hielt sich am Nachmittag für rund eine halbe Stunde in der Londoner King Edward VII-Klinik auf, wie britische Medien berichteten. Der 99-jährige Ehemann von Königin Elizabeth II. war am Dienstagabend zur Beobachtung in eine private Londoner Klinik eingeliefert worden - nach Angaben des Palastes eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Geknickter Prinz Charles stattet Visite im Spital ab

Fotos zeigen einen besorgt dreinblickenden Prinzen auf dem Weg ins Spital. Der britischen Sun zufolge war dem 72-Jährigen anzumerken, dass es eine schwere Woche für die Royal Family war. Nur kurz nachdem der Herzog von Edinburgh ins Spital eingeliefert worden war, wurde bekannt, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht mehr zur Königsfamilie zurückkehren werden und der Megxit des in den USA lebenden Paares damit endgültig sei.

Charles' Besuch bei seinem Vater erfolgte einen Tag, nachdem der Palast die Entscheidung bezüglich der Zukunft der Sussexes verkündet hatte.