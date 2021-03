Meghan bei Oprah: Mafiavergleich sorgt für Kritik

Selten hat ein TV-Auftritt bereits vor Ausstrahlung für so viel Wirbel gesorgt, wie das geplante Interview von Prinz Harry und Herzogin Meghan Markle mit Oprah Winfrey. Das Gespräch des Paares mit der US-Talkshowlegende wird am 7. März im Rahmen einer 90-minütigen Sendung mit dem Titel "Oprah with Meghan and Harry" zur Prime-Time US-amerikanischer Zeit von CBS ausgestrahlt.

Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. Es wird behauptet, dass das Gespräch, von dem angenommen wird, dass es durchaus brisante Details über die Königsfamilie offenbaren könnte, ausgrechnet in der Woche aufgezeichnet wurde, in der Prinz Philip ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zwei Tage soll Oprah mit Meghan und Harry verbracht haben, so die Daily Mail. Inzwischen wurden auf Youtube vorab erste Ausschnitte aus dem Exklusiv-Interview der Sussexes veröffentlicht.

Harry besorgt um Ehefrau Meghan

Darin spricht Prinz Harry in großer Offenheit von der Besorgnis um seine Ehefrau Meghan. "Meine größte Sorge war, dass sich die Geschichte wiederholen könnte", sagte der Sohn der 1997 bei einem Verkehrsunfall gestorbenen britischen Prinzessin Diana in einem im Vorfeld veröffentlichten Gesprächsausschnitt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Prinz Harry die Parallele zwischen Diana und Meghan zieht, was den Einfluss der britischen Medien auf ihr Privatleben angeht. "Ich bin wirklich erleichtert und glücklich, hier zu sitzen und mit Ihnen zu sprechen, mit meiner Frau an meiner Seite", sagt Harry. Er könne sich nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie es für seine Mutter gewesen sein müsse, den Ablösungsprozess vom Königshaus alleine durchzustehen. "Denn es war unglaublich hart für uns beide, aber zumindest hatten wir uns."