Offene Worte über Rücktritt: Prinz Harry packt gegenüber James Corden aus

Bereits am 5. Februar wurden Prinz Harry und Moderator James Corden dabei gesichtet, wie sie an Deck eines Open-Air-Doppeldeckerbusses durch Hollywood chauffiert wurden. Spekuliert wurde, dass es sich um Dreharbeiten zu Cordens "Late Late Show" handeln würde. Inzwischen ist die Katze aus dem Sack: Am Donnerstagabend wurde die Late-Night-Show-Folge mit dem Herzog von Sussex als Stargast ausgestrahlt.

Bei seinem Auftritt in Cordens Show, mit dem Harry bereits seit Jahren befreundet ist und der auch zu Gast bei seiner Hochzeit mit Meghan im Jahr 2018 war, gab sich der 36-Jährige so entspannt wie schon lange nicht mehr, schlug aber auch durchaus ernste Töne an. Töne, die der Royal Family nicht besonders behagen dürften.

So verriet der jüngere Bruder von Prinz William unter anderem, dass er das erste Mal mit einem offenen Bus fahre. "Wir durften das nie", erzählte Harry, der zusammen mit seiner Ehefrau als offizielles ranghohes Mitglied der britischen Königsfamile zurückgetreten ist.

Harry: "Habe das getan, was jeder Vater oder Ehemann tun würde"

Auch auf den sogenannten "Megxit" der Sussexes kam der Prinz sprechen. "Wir sind niemals weggelaufen. Wir sind eher zurückgetreten", stellte er klar.

In Bezug auf das Leben als Mitglied der Royal Family sagte Harry, dass die Berichterstattung der Boulevardmedien seiner psychischen Gesundheit geschadet hätten.

"Es war ein sehr schwieriges Umfeld, wessen sich wohl nicht viele Menschen bewusst sind. Also habe ich das gemacht, was jeder Vater oder Ehemann tun würde und dachte: 'Wie bringe ich meine Familie hier raus?' Aber wir sind niemals einfach weggegangen." Dann fügte er hinzu: "Ich werde niemals einfach weggehen."