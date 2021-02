Fans überzeugt: Ist das Meghans Hinweis auf Baby-Geschlecht?

Herzogin Meghan erwartet ihr zweites Kind. Am Valentinstag machten die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann, Prinz Harry, die Schwangerschaft offiziell. Mit einem Foto haben die beiden ihr zweites Kind angekündigt. Auf dem in schwarz-weiß gehaltenen Bild von Fotograf Misan Harriman strahlt sich das Paar unter einem Baum sitzend an. Meghans Kopf ruht in Harrys Schoß, ihre rechte Hand liegt auf ihrem - bereits deutlich sichtbaren - Babybauch, der Prinz ist barfuß.

"Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind überglücklich, dass sie ihr zweites Kind erwarten", teilte ein Sprecher des Paares mit. "Wir können bestätigen, dass Archie ein großer Bruder sein wird."

Der voraussichtliche Geburtstermin sowie das Geschlecht ihres Babys haben Meghan und Harry nicht verraten - was Royal-Fans jedoch nicht daran hindert, bereits fleißig zu spekulieren.

Wird es ein Mädchen? Ring löst Spekulationen auf Twitter aus

Zahlreiche Twitter-User mutmaßen, dass Meghan selbst bereits einen Hinweis auf das Babygeschlecht gegeben haben könnnte. Im Rahmen ihres jüngsten offiziellen Auftritts bei der Spotify Stream On Conference vergangene Woche stach einigen Zusehern ein Detail ins Auge: Ein rosafarbener Ring an Meghans rechter Hand.