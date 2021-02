Megxit endgültig: Das hätte Diana zu Harrys Entscheidung gesagt

Ein Jahr nach dem sogenannten "Megxit" ist es fix: Prinz Harry und Herzogin Meghan werden nicht wieder in die britische Königsfamilie und damit auch nicht zu ihren royalen Pflichten zurückkkehren. Die Entscheidung bleibt nicht ohne Konsequenzen für das Herzogpaar von Sussex: Harry werden nicht nur seine mititärischen Titel entzogen, er und seine Ehefrau verlieren auch einen Großteil ihrer royalen Schirmherrschaften.

Die Entscheidung soll nach intensiven Diskussionen mit Queen Elizabeth II. erfolgt sein. Es soll aber vor allem Harrys Bruder William sein, der den Entschluss im Grunde nicht gutheiße. Zudem soll der Thronfolger ein Statement, das Meghan und Harry in Bezug auf den endgültigen Megixit veröffentlichen ließen, als Respektlosigkeit gegenüber seiner Oma, der Königin, empfinden.

Dianas Designer-Freund lästert über Harry

Was Prinz Harrys verstorbene Mutter Lady Diana zu seiner Entscheidung, in den USA ein unabhängiges Leben zu führen, sagen würde - würde sie heute noch leben - will einer ihrer engen Freunde wissen.

Der Fashion-Designer Roberto Devorik, der ihr ganzes Erwachsenenleben lang mit Diana befreundet war, behauptet, die Prinzessin wäre über die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Harry und dem Rest der Königsfamilie verärgert gewesen und dass sie Harrys Entscheidung nicht gut geheißen hätte. Sie hätte sich für Harry nämlich gewünscht, dass er eine "moderne Monarchie" mitgestaltet.