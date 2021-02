Royal-Insider: "Nach Oprah-Interview kein Zurück für Meghan und Harry"

Erstes großes Doppel-Interview seit Megxit

Seit ihrem Austritt aus dem britischen Königshaus haben Meghan und Harry zwar schon mehrfach an Video-Calls teilgenommen. Das Interview mit Oprah wird jedoch seit dem Umzug in die USA das erste Paar-Interview größeren Formates sein. Zuletzt hatten sich der Prinz und die ehemalige Schauspielerin in einem Doppel-Interview für die BBC anlässlich ihrer Verlobung im Jahr 2017 ausführlich zu ihrem Privatleben geäußert.