Wieso Prinz Harry für Baby-Ankündigung verspottet wird

Prinz Harry und Herzogin Meghan freuen sich auf ein zweites Kind. Das Paar gab die freudige Nachricht am Valentinstag bekannt. Nachdem es bereits in den vergangenen Wochen Spekulationen um eine mögliche erneute Schwangerschaft gab, hat das Herzogspaar die Babynews mittlerweile mit einem Foto bestätigt: Auf dem Schwarz-Weiß-Bild von Fotograf Misan Harriman lächelt sich das glückliche Paar unter einem Baum sitzend und liegend an. Meghans Kopf ruht in Harrys Schoß, ihre rechte Hand liegt auf ihrem Babybauch, ihr Ehemann ist barfuß.

Prinz Harry erntet für Barfuß-Look Spott

Doch es ist nicht etwa Meghans bereits deutlich sichtbares Bäuchlein, das in den sozialen Medien für Gesprächsstoff sorgt. Twitter-Usern sticht ein anderes Detail auf dem Foto ins Auge - und zwar Prinz Harrys "schmutzige" Füße.