Schwangere Meghan: Angeblich überraschte Königsfamilie reagiert auf Babynews

Herzige Nachrichten kamen zum gestrigen Valentinstag vom britischen Prinz Harry und seiner Frau Meghan: Die beide erwarten Nachwuchs. Mit einem Foto haben die beiden bestätigt, ein zweites Kind zu erwarten. Auf dem in schwarz-weiß gehaltenen Bild von Fotograf Misan Harriman lächelt sich das glückliche Paar unter einem Baum sitzend und liegend an. Meghans Kopf ruht in Harrys Schoß, ihre rechte Hand liegt auf ihrem - bereits deutlich sichtbaren - Babybauch, der Prinz ist barfuß. Die Nachricht kommt fast auf den Tag genau 37 Jahre, nachdem Harrys Mutter, die 1997 tödlich verunglückte Prinzessin Diana, bekanntgab, dass sie mit dem Prinzen schwanger ist.