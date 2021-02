Meghan schwanger: Zwei Babynamen laut Buchmachern weit vorn im Rennen

Die ganze Welt freut sich derzeit für Prinz Harry und seine Frau Meghan. Das Paar bekommt Nachwuchs. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind überglücklich, dass sie ihr zweites Kind erwarten", teilte ein Sprecher des Paares am Sonntagabend mit. "Wir können bestätigen, dass Archie ein großer Bruder sein wird." Wann der Geburtstermin erwartet wird und ob das Kind ein Mädchen oder ein Bub wird, ist noch unklar.

Miss Alexandra oder Master Alfie?

Der erste Sohn Archie wird im Mai zwei Jahre alt. Kaum ist bekannt, dass Meghan und Harry ihr zweites Kind erwarten, waren die Wetten eröffnet: Wie wird das Baby heißen? Die britischen Buchmacher haben aber bereits Favoriten für den Namen: Alfie oder Alexandra stehen hoch im Kurs.

Einen Titel wird das Kind dem Wunsch seiner Eltern entsprechend nicht tragen. So darf das zweite "Baby Sussex" nicht die königliche Anrede "His/Her Royal Highness" (Seine/Ihre königliche Majestät) tragen und wird auch nicht Prinz oder Prinzessin sein. Lord oder Lady wäre möglich, doch bereits für Archie haben sich Harry und Meghan auf die simple Anrede Master beschränkt. Wird das Baby ein Mädchen, ist es damit eine Miss.

So viel steht jedefalls fest: Das Baby wird nach seiner Geburt in der Thronfolge an achter Stelle stehen, hinter Großvater Charles, Harrys Bruder William und dessen Kindern George, Charlotte und Louis sowie Papa Harry und Brüderchen Archie. Für Harrys Großmutter, Königin Elizabeth II., ist es bereits das zehnte Urenkelkind - oder vielleicht auch das elfte. Denn auch Zara Tindall, die als Lieblingsenkelin der Queen gilt, ist schwanger. Sie erwartet 2021 ihr drittes Kind.