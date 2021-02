Queen Elizabeth kurz vor folgenschwerer Entscheidung über Prinz Harry

Mit dem "Megxit" haben sich Harry und Meghan im vergangenen Jahr von ihren royalen Pflichten aus dem Königshaus verabschiedet. Harry legte in diesem Zuge auch seine militärischen Ehren nieder, betonte aber stets, dem Militär eng verbunden bleiben zu wollen. Er hat selbst zehn Jahre in der britischen Armee verbracht und war auch bei Einsätzen in Afghanistan. Das Paar lebt mittlerweile mit Sohn Archie (1) in Kalifornien.