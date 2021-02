Abgehoben vs natürlich: Eugenies und Meghans Baby-Botschaft im Vergleich

Die Fotos, die Eugenie von sich, ihrem Ehemann und ihrem Sohn vergangenen Samstag auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, schlagen in eine andere Kerbe. Die Enkelin der Queen posiert entspannt im Parka, mit Samt-Haarreifen - ihr Mann in Pulli und Jeans. In Summe erinnern die Aufnahmen eher an Schnappschüsse, als an Hochglanzbilder. Im Arm halten sie ihren schlafenden Sohn August, der in eine blaue Decke gewickelt ist und eine ebenfalls blaue Haube trägt.