Harry und Meghan erklärten finalen Rückzug aus königlicher Familie

Prinz Harry und seine Frau Meghan werden nicht mehr zu ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückkehren. Das teilte der Buckingham-Palast in London am Freitag nach Gesprächen mit dem Paar mit. Demnach ist eingetreten, was britische Medien bereits vorausgesagt hatten: Harry muss sowohl seine Schirmherrschaften abgeben als auch seine militärischen Ehrentitel ablegen.