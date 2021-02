Prinz Harry: Treibt diese Entscheidung den letzten Keil zwischen ihn und William?

Herzogin Meghan und Prinz Harry wollen in einem umfassenden Exklusiv-Interview mit US-Talkshow-Queen Oprah Winfrey Einblicke in ihr Leben in den USA und den Megxit geben. "Winfrey wird mit Meghan, der Herzogin von Sussex, in einem umfassenden Interview sprechen, das alles abdeckt: vom Eintritt in das Leben als Royal, Ehe, ihre Mutterschaft, philanthropische Arbeit bis hin zum Umgang mit dem Leben unter starkem öffentlichen Druck", berichtete die Zeitschrift People, nur einen Tag nachdem die Sussexes verkündet hatten, zum zweiten Mal Eltern zu werden.

Geplant sei eine Sendung, die den Titel "Oprah with Meghan and Harry" trägt. Diese werde 90 Minuten dauern und am 7. März zur Prime-Time US-amerikanischer Zeit ausgestrahlt werden. Doch nicht nur Meghan soll zu Wort kommen. "Später werden die beiden von Prinz Harry begleitet. Sie sprechen über ihren Umzug in die USA und ihre Hoffnungen und Träume für die Zukunft ihrer wachsenden Familie", heißt es weiter.

Prinz William wegen Oprah-Interview "besorgt"

Die königliche Famile soll in Anbetracht des geplanten Fernseh-Auftritts beunruhigt sein. Allen voran Prinz William sei "besorgt", behauptet ein Palast-Insider gegenüber The Post. Das TV-Spektakel würde den Thronfolger zu sehr an jenes berüchtigte Interview erinnern, welches Williams und Harrys Muttter Diana 1995 BBC-Moderator Martin Bashir gegeben hat, in dem sie offen die Affäre von Prinz Charles mit Camilla Parker Bowles ansprach, heißt es über die Bedenken des 38-Jährigen.