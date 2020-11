Prinz William äußert sich erstmals zu brisantem Lady Diana-Interview

Als die BBC am 20. November 1995 ein Interview mit der "Königin der Herzen" ausstrahlte, stockte wegen des brisanten Inhalts nicht nur den Briten der Atem: Mit einem einzigen Interview hat Prinzessin Diana vor 25 Jahren die britische Monarchie in ihren Grundfesten erschüttert. Mehr als 200 Millionen Menschen verfolgten weltweit am Fernseher, wie die hübsche und volksnahe Diana über die emotionale Kälte am Hofe und die Untreue ihres Mannes Prinz Charles plauderte. Schlimmer noch: Sie sagte, dass Thronfolger Charles wohl nicht für den "Top-Job" - also König zu sein - geeignet sei.

Diana schockte mit "Panorama"-Interview die Welt

Folgenschwer waren die Worte, die Diana dem damals noch weitgehend unbekannten Journalisten Martin Bashir erzählte: "In dieser Ehe waren wir zu dritt, also war es ein wenig überfüllt" - während sie das britische Königshaus als "kalt, schwach, egozentrisch und herzlos" bezeichnete. Worte, die Konsequenzen haben sollten. Queen Elizabeth II., die dem Ehedrama von Charles und Diana bisher tatenlos zugesehen hatte, sprach ein Machtwort. Sie soll es gewesen sein, die ihrem Sohn nach 15 Jahren Ehe zur Scheidung riet.