Melania Trump leistet sich ersten Fauxpas nach Donalds Amtszeit

Der erzkonservative amerikanische Talkshowmoderator Rush Limbaugh gilt als Erfinder der politischen Radio-Talkshow und etablierte sich in den vergangenen drei Jahrzehnten als führende Stimme der amerikanischen Rechten in den Medien. Wie der Sender Fox News am Mittwoch berichtete, starb Limbaugh nun im Alter von 70 Jahren an einer Krebserkrankung.

Mit seinen Attacken auf die von ihm verachteten "Liberalen" trug er maßgeblich zum Rechtsruck der Republikaner bei. Zu seinen wohl größten Unterstützern zählten Donald und Melania Trump, die ihn nach Bekanntwerden seines Todes auf Twitter ehrte.